SARONNO – Mentana non ci sarà ma cercheremo di non farci mancare nulla: i dati, i commenti, le indiscrezioni e soprattutto… il caffè. Martedì mattina dalle 9 al bar Pigreco (piazza Libertà 3) ilSaronno inizierà una lunga diretta per raccontare lo spoglio delle elezioni amministrative. Inviteremo delegati di ogni lista, i candidati e qualsiasi saronnese abbia voglia di condividere con noi previsioni, analisi e commenti. Abbiamo iniziato questa campagna elettorale con una lunga serie di interviste “en plein air” con caffè (ben 96) per conoscere i candidati delle 11 liste che sostengono i 5 candidati alla fascia tricolore di cittadino di Saronno. Vogliamo “goderci” questo finale allo stesso modo: nel cuore di Saronno, all’aperto se il tempo lo permette (se no ci consoleremo con una versione ridotta indoor) con interviste, commenti, gossip… e tanti caffè per tutti. L’appuntamento, con il rispetto delle norme covid, quindi è martedì mattina alle 9 al Pigreco con la maratona elettorale che svelerà i primi verdetti sulla corsa per diventare primo cittadino di Saronno.