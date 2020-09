Parco del Grande Tiglio torna come nuovo; domenica inaugurazione area cani

SOLARO – Sono terminati in questi giorni i lavori di sistemazione del parco del Grande Tiglio di via Giusti.

I lavori, effettuati nell’ambito di un progetto di messa in sicurezza e sostituzione di parti ammalorate degli arredi che ha riguardato dodici parchi e tre scuole, hanno permesso, per il parco del Villaggio Brollo, diversi interventi.

Nel dettaglio sono state ripristinate le panchine malmesse ed i giochi per i bambini. Per panchine e cestini è stato scelto il colore bianco, lo stesso della recinzione e delle abitazioni circostanti, per un impatto visivo notevolmente migliorato. L’intervento segue la sistemazione della recinzione dell’area cani danneggiata da un atto vandalico durante il mese di agosto.

L’opportunità per ammirare la rinnovata area verde sarà domenica pomeriggio alle 18.30, in occasione del momento di inaugurazione dello spazio riservato agli amici a quattro zampe. E c’è anche un invito speciale da parte del primo cittadino.

“Qualche tempo fa – dichiara il sindaco di Solaro Nilde Moretti – avevo ricevuto in ufficio la visita di alcuni bambini della scuola Don Milani di via Giusti al Villaggio Brollo. In quell’occasione mi avevano consegnato una lettera in cui si chiedevano operazioni di sistemazione del parco del Grande Tiglio.

Come amministrazione comunale avevamo già dato inizio ad un progetto con diversi interventi nei parchi solaresi e le loro richieste ci hanno confermato la necessità e l’importanza di questi lavori.

Avremmo voluto terminarli prima, ma l’emergenza sanitaria ha rallentato il tutto. Ora però i lavori sono conclusi e per questo desidero invitarli, nella giornata di domenica, a visitare con noi il parchetto, per vedere con i loro occhi quanto è stato realizzato”.

19092020