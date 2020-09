Quarantuenne cislaghese con 670 grammi di marijuana nell’armadio: arrestato

MOZZATE – Nel corso del pomeriggio di venerdì 18 settembre, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto condotte dai militari della compagnia carabinieri di Cantù, i militari della Stazione Carabinieri di Mozzate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 41 enne, cittadino italiano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo nel territorio di Mozzate, quando non è sfuggito il movimento sospetto ai militari operanti del 41enne che passava in bicicletta e si è mostrato molto preoccupato dalla presenza dei militari.

L’immediato controllo e la successiva perquisizione personale hanno consentito di trovare, occultato in un borsello, circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa del 41enne a Cislago. nell’armadio della sua camera da letto sono stati trovati ulteriori 670 grammi di marijuana (suddiviso in 10 sacchetti) nonché materiale per il confezionamento, il tutto posto in sequestro penale.

L’arrestato, concluse le formalità, è stato associato alla casa circondariale di Como Bassone a disposizione dell’autorità giudiziaria.

19092020