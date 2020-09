SOLARO – “Affinché tutto sia perfetto in vista delle visite guidate nell’ambito di Ville aperte in Brianza che inizieranno sabato 26 settembre e proseguiranno domenica 27 e nel week-end successivo, le nostre Guardie ecologiche volontarie si stanno adoperando con qualche lavoretto di manutenzione – lo annunciano dall’ente di gestione del Parco delle Groane – Ad esempio sono intervenute sull’impianto che serviva a manovrare le spolette degli ordigni esplosivi posizionato in un angolo appartato della Polveriera raggiungibile solamente attraverso un sentiero in mezzo al bosco. Le robuste protezioni in calcestruzzo – che vedrete – dovevano riparare gli artiglieri da scoppi accidentali. Questo è solo uno dei tanti segreti custoditi da questo angolo di parco che da sito bellico è stato trasformato in un paradiso della natura”.

E’ già possibile iscriversi gratuitamente alle visite guidate nella ex Polveriera (che si trova a Solaro in via della Polveriera 2, proprio dove c’è la sede del parco) attraverso il sito di Ville aperte.

Ecco il link per procedere alla registrazione http://villeaperte.info/visite-guidate/visita/1031

