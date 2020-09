SARONNO – Si gioca dalle 15.30 la seconda partita del girone 5 di Coppa Lombardia di Prima categoria fra Fbc Saronno e Lainatese.



Allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi i saronnesi ospitano dunque la formazione dell’altomilanese, nella prima giornata battuta dalla Pro Azzurra Mozzate mentre i biancocelesti aveva superato il Barbaiana. Arbitro dell’incontro è Edoardo Corbetta di Milano. L’altro incontro della domenica pomeriggio è Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana, con arbitro Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio. Classifica: Fbc Saronno e Pro Azzurra 3 punti, Lainatese e Barbaiana 0. Nel girone 10 stessa ora Rovellasca-Esperia Lomazzo e Tradate-Guanzatese; nel girone 13 alle 20.30 Ceriano Laghetto-Bovisio Masciago.

Tornando al match domenicale, il Fbc Saronno ha stabilito che per stavolta si giocherà ancora a porte chiuse, per questioni di sicurezza anti-covid non sarà consentito l’accesso del pubblico (una ordinanza regionale di sabato pomeriggio ha lasciato discrezionalità di decidere).

(foto archivio: Fbc Saronno in azione di gioco durante una recente amichevole proprio contro la Pro Azzurra Mozzate)

