MOZZATE – Nel girone 5 di Coppa Lombardia di Prima categoria il Fbc Saronno resta imbattuto grazie al successo sulla Lainatese; fa lo stesso la Pro Azzurra Mozzate battendo in casa il Barbaiana; per il passaggiol del turno sarà dunque decisivo Fbc Saronno-Pro Azzurra di giovedì 1 ottobre. A Mozzate domenica pomeriggio i locali sono andati presto in vantaggio con Kumah, nel finale di partitail temporaneo pari dei locali con l’attaccante Coffa. Palla al centro e la Pro ha subito pareggio, ancora con Kumah da distanza ravvicinata.

Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana 2-1

PRO AZZURRA MOZZATE: Lucca, Chiarion, Terzi, Scotti, Cicchetti, Kumah, Ahmed, Mireku, Bredice, Loo Speziali (14′ st Pastore), Piccolo (13′ st Elbishehy). A disposizione Bresciani, Carantoni, Cremona, Nardi, Sala, Colicchio, Piatti. All. Papis.

BARBAIANA: Ravera, Riccardi (11′ st De Sanzo), Costantino, Piazza, Petruzzelli (29′ st Fortunato), Borghetti, Pezzaioli, Maggi (11′ st Dainesi), Di Sanzo, Coffa (41′ st Airaghi), Elisei (11′ st Canzi). A disposizione Borsani, Monti, Perri, Dolisi. All. Piazza.

Arbitro: Martucci di Busto Arsizio.

Marcatori: 7′ pt Kumah (P), 35′ st Coffa (B), 37′ st Kumah (P).

(foto archivio: fase di gioco in un precedente incontro della Pro Azzurra Mozzate)

20092020