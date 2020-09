LAZZATE – Anticipo del sabato sera per l’Ardor Lazzate, vittoriosa 3-0 sul Mariano Comense sul campo di Verano Brianza (lo stadio lazzatese è indisponibile per lavori). Ad aprire le marcature Confalonieri alla mezz’ora, raddoppio dei locali di Mammetti al 40′. A segno ed al 44′ della ripresa il terzo sigillo, di Martini, in una gara che si è dunque davvero rivelata a senso unico, a favore dei gialloblù.

Era la seconda giornata del girone 5 di Coppa Italia d’Eccellenza, domenica pomeriggio si gioca Sangiuliano-Base 96 Seveso. Risultati precedenti: Base 96 Seveso-Ardor Lazzate 1-0, Mariano-Sangiuliano 2-3. Classifica: Base 96 Seveso, Ardor Lazzate e Sangiuliano 3 punti, Mariano Comense 0.

Ardor Lazzate-Mariano 3-0

ARDOR LAZZATE: Nozzato, Frigerio, D’Astoli, Confalonieri, Peverelli, Belotti, Zirafa, Cavalcante, Mantellini, Mametti, Ronchi. All. Bonazzi.

MARIANO: Comi, Sciascia, Rivaletto, Lombardi, Roscio, Frigerio, Zorloni, Compagnone, Favari, Innocenti, Raviotta. All. Farina.

Arbitro: Pastori di Busto Arsizio (Zanichelli di Legnano e Traviani di Busto Arsizio).

Marcatori: 30′ pt Confalonieri, 40′ pt Mammetti, 44′ st Martini.

