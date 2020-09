Calcio Fbc Saronno-Lainatese, parla bomber Iacovelli

SARONNO – “Va bene la vittoria che ci consente di restare in marcia in Coppa Lombardia ma non sono del tutto soddisfatto di come è andata la gara”: l’attaccante del Fbc Saronno, Orazio Iacovelli, commenta così il 2-1 sulla Lainatese, ovvero il successo il rimonta dei biancocelesti. Prosegue Iacovelli: “Abbiamo giocato sotto tono nel primo tempo, anche se non abbiamo rischiato molto a parte il gol che è maturato dopo alcuni nostri errori consecutivi. Una prestazione non del tutto all’altezza. Meglio la ripresa, abbiamo creato diverse chiare occasioni da gol, ora pensiamo a battere la Pro Azzurra Mozzate per passare il turno”.

Alessio Ronchi

Fbc Saronno-Lainatese 2-1

FBC SARONNO: Mauri, Carrafiello (34’ st Galli), Bernello, Vanzulli, Maggiore, Bonizzi, Gjonaj, Bosotti (39’ pt Puzziferri), Marzorati (17’ st Marocco), Ballabio (10’ st Bollini), Iacovelli (36’ st Bonfrate).

LAINATESE: Bertoldo, Giudici, Losa (40’ st Di Nicolò), Sanseverino, Colombo; Barletta (20’ st Granata), Gimmelli (1’ st Clerici), Sottile, Zanotto (40’ st Salutari), Scherma, Monaco (34’ st Gadeschi).

Arbitro: Corbetta di Milano.

Marcatori: 20’ pt Monaco (L), 19’ st Iacovelli (S), 41’ st Vanzulli (S).

