SARONNO – Grande emozione venerdì sera per il saluto dell’associazione nazionale carabinieri al capitano Pietro Laghezza che guida la compagnia che ha sede nella caserma di via Manzoni. Questi, infatti, sono gli ultimi giorni “saronnesi” del capitano Pietro Laghezza che è stato destinato ad un nuovo incarico al comando di Avellino.

Venerdì sera la sezione cittadina dell’Associazione nazionale carabinieri, in Villa Gianetti, ha dedicato un momento di saluto, ed una targa ricordo, al capitano rimasto in città per quasi 4 anni. “Con il capitano Laghezza – ha detto il presidente Dario Canonici – si è subito creato un filo diretto, e ci ha sempre fatto sentire a nostro agio”. Da Laghezza è arrivato un plauso per l’attività del sodalizio: “Ho potuto personalmente constatare come l’associazione sia un punto di riferimento per i cittadini ed anche per le istituzioni; un vero valore aggiunto per l’intera comunità”. Prima del brindisi un ringraziamento ai volontari per aver tenuto alti i valori dell’Arma “un grande grazie anche per il vostro affetto, qui mi sono sentito sempre in famiglia”.

A guidare la compagnia saronnese sarà il capitano Fortunato Suriano, originario della Calabria ma proveniente dal comando provinciale di La Spezia che arriverà nella città degli amaretti a fine ottobre.