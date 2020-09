SARONNO – In concomitanza con la prima giornata di voto per le elezioni amministrative e il referendum costituzionale, gli anarchici del Collettivo Adespota si sono organizzati in un’opera di volantinaggio lungo le vie del centro di Saronno. Corso Italia, Piazza Libertà, Piazzetta Portici, via Cesati e via Mazzini sono solo alcune delle strade saronnesi dove è possibile trovare volantini che invitano i cittadini a non recarsi alle urne.

Stampe di un’immagine volgare e diversi slogan dalle parole forti, come “Non votare, lotta” o “Contro la delega riprendiamoci le nostre vite”. Non è il primo esempio di invito all’astensione: qualche giorno fa, i cartelloni elettorali sono stati coperti da alcuni manifesti attaccati per scoraggiare il voto. Tra questi, a suscitare scalpore, quello con una ghigliottina indicata come “unico taglio dei parlamentari utile”.

Nella stessa notte, erano comparsi anche dei falsi manifesti comunali che, riproducendo la grafica e il lettering delle comunicazioni del Palazzo Comunale, rimarcavano con frase ironiche l’inutilità del voto.