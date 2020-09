Saronno, controllo gratuito all’udito in farmacia

SARONNO – A partire da venerdì 2 ottobre una volta al mese ci sarà una giornata dedicata al test gratuito dell’udito presso la farmacia comunale 1 di Saronno – in via Manzoni, 33 – in collaborazione con Otofarma, azienda italiana leader nel settore della realizzazione di apparecchi acustici digitali ed invisibili.

L’evento è organizzato su appuntamento e la durata di ogni controllo è di circa 30 minuti.

L’udito ha un impatto diretto sullo stato di salute generale.

L’ipoacusia, se non trattata, può peggiorare la qualità della vita, riducendo le attività sociali con rischio di portare all’isolamento e ad un declino delle capacità intellettive.

L’audioprotesista di Otofarma, nel caso in cui dovesse rilevare problemi di ipoacusia, potrà consigliare un apparecchio acustico digitale su misura realizzato con materiali certificati CE e di alta qualità, per poter soddisfare ogni esigenza ad un prezzo sociale di 850 euro (+ IVA 4%). Otofarma è un’azienda italiana in grado di mantenere prezzi così contenuti in quanto non è un’azienda rivenditrice ma realizza gli apparecchi direttamente nei propri laboratori.

Il test dell’udito rimane comunque gratuito e senza obbligo di acquisto.

Per ulteriori informazioni o per prenotare l’esame rivolgersi direttamente alla farmacia comunale 1 di Saronno in via Manzoni, 33. Potrete contattarci anche tramite l’app “Farmacie Saronno Servizi” o telefonando a uno dei seguenti numeri: 02 9603396 o 02 96288261

Appuntamento successivo con il controllo dell’udito venerdì 6 novembre.

20092020