SARONNO – Il Baseball Club Saronno si è preso la rivincita sul Senago Milano United, battendolo al diamante di via Ungaretti domenica pomeriggio, nella prima giornata del secondo girone di andata di serie C; e dopo avere perso in settimana un recupero proprio con i senaghesi. Ieri è andata bene, è finita 15-7. Nell’altra partita dello stesso turno il successo, nell’anticipo di sabato, dell’imbattuta capolista Kemind Legnano in casa contro i Malnate Vikings, 16-4.

Risultati: Kemind Legnano-Malnate Vikings 16-4, Bc Saronno-Senago Milano United 15-7; recupero prima giornata di ritorno: Senago Milano United-Bc Saronno 9-6. Classifica: Kemind Legnano 1000, Bc Saronno 500, Senago Milano United 300, Malnate Vikings 143. Per il termine della regular season mancano ancora due giornate, Legnano già matematicamente qualificato per i playoff, mentre le altre andranno in “vacanza” ma Saronno vuole almeno difendere il suo secondo posto in graduatoria, proprio dal Senago.

(foto: un’azione di gioco di una precedente gara fra Bc Saronno e Senago Milano United)

21092020