SARONNO – “Classe, esperienza, valore: Andrea Marusic è l’ultimo colpo del mercato saronnese!” Il suo arrivo in maglia biancazzurra è stato appena annunciato dalla società del presidente Ezio Vaghi.

Nato nel 1989, un passato nelle nazionali giovanili, arriva alla Robur all’Az Pneumatica per completare un reparto ali senza eguali. L’anno scorso visto per la prima volta in serie C-Gold dopo una carriera nelle categorie superiori, quest’anno sarà dunque a Saronno per giocare… da categoria superiore. Prosegue quindi la campagna di rafforzamento del club saronnese che fa base al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo, in vista della stagione 2020-2021 che è ormai alle porte. Il club saronnese sta anche lavorando sul piano organizzativo per il rispetto delle norme anti-covid in merito ad un accesso calmierato del pubblico alle partite casalinghe.

(foto: l’ultimo acquisto della Robur Saronno, Andrea Marusic, appena passato alla società di via Colombo. In città disputerà il prossimo campionato di C Gold)

21092020