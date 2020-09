LOMAZZO – Grave incidente stradale oggi alle 17.30 a Lomazzo: per la caduta dalla bicicletta, un bimbo di 12 anni è stato trasportato d’urgenza, con l’elisoccorso, all’ospedale di Circolo di Varese. L’episodio si è verificato in via Mameli alla periferia del paese. Sul posto è subito arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, poi l’automedica da Como ma la decisione è stata quella di fare arrivare anche l’elisoccorso dall’ospedale di San Fermo della Battaglia. Con il velivolo il bambino è stato dunque portato al nosocomio varesino: ha riportato contusioni e lesioni, ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, i militari si sono occupati di compiere tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire con precisione l’accaduto.

Sempre a Lomazzo, in via Venezia Giulia, alle 16.25 altra caduta dalla bici, è rimasto contuso un uomo di 51 anni.

