Calcio amichevole: Fiorenzuola corsaro con la Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ultima amichevole per la Caronnese prima dell’inizio del campionato di serie D: i rossoblù ospitano al Comunale il Fiorenzuola allenato da mister Tabbiani. Le temperature sono finalmente rientrate su livelli più accettabili permettendo alle due squadre avversarie di mantenere livelli di gioco più brillanti in campo.

La cronaca – La prima azione degna di nota accade al 9′ con un tiro dal limite di Stronati che si spegne sopra la traversa della porta rossoblù. Al 14′ sale in cattedra la Caronnese direttamente con il suo capitano: Corno, palla al piede, da buona posizione, si accentra in area, scarta un difensore e costringe l’estremo difensore avversario Battaiola alla respinta in tuffo. Due minuti più tardi tocca a Salvaterra del Fiorenzuola sfiorare il legno più alto con un tiro diagonale. La partita è vivace e si concentra molto sulla zona di centrocampo. Intorno alla mezz’ora Vita di testa non impensierisce Marietta che al volo recupera palla tra i pali senza problemi. Sul finire del primo tempo al 44′ con un’azione in velocità Calì effettua un prezioso assist per Curci che al tiro sfiora la traversa. Inizia la ripresa. Al 17′ il Fiorenzula passa in vantaggio con Tognoni che al volo aggancia palla al centro dell’area ed insacca a pochi metri dalla porta: 0-1. Al 22′ Santonocito viene atterrato in area: per Bortolozzo di Varese è rigore. Dagli undici metri Capitan Corno pareggia i conti: 1-1. Due minuti più tardi Marietta smanaccia in angolo un tiro dalla corta distanza di Vita. Alla mezz’ora c’è un ottimo scambio in velocità tra Torin e Rocco che impegna alla difficile respinta il numero uno avversario. Al 40′ Oneto con un buon colpo di testa imbecca il secondo palo. Al 42′ Tognoni con un rasoterra impegna Angelina alla respinta a terra. Al 45′ il Fiorenzuola fa sua la partita grazie ad un’azione sull’asse centrale che vede protagonisti Tognoni che dalla tre quarti con un preciso fendente supera in altezza tutti e libera al tiro Bruschi che gonfia la rete con un bel gol: 1-2. Ultima azione della giornata per Rocco che dal limite colpisce in pieno il palo.

Prossimo appuntamento al Comunale domenica 27 settembre alle 15 quando si disputerà la prima di campionato Caronnese–Derthona.

Fabrizio Volontè

Caronnese-Fiorenzuola 1-2

CARONNESE: Marietta, Costa, Curci, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Putzolu, Calì, Scaringella, Corno, Santonocito. Entrati nel corso della partita: Angelina, Bosisio, Arcidiacono, Gualtieri, Rocco, Musico, Torin, Vernocchi, M Zoughi, Migliorati

FIORENZUOLA: Battaiola, Salvaterra, Carrara, Zaccariello, Cavalli, Ferri, Tognoni, Perseu, Oneto, Stronati, Vita. Entrati nel corso della partita: Ghezzi, Facchini, Colantonio, Hathaway, Romeo, Colleoni, Berte, Saia, Bruschi.

Arbitro: Bortolozzo di Varese (Candiani di Busto Arsizio e Neri di Busto Arsizio).

21092020