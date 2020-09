ROVELLASCA – Nel primo derby stagionale, quello della bassa comasca domenica pomeriggio a Rovellasca, la squdra di casa si deve arrendere ad una scatenata Esperia Lomazzo. Era la seconda giornata del girone preliminare della Coppa Lombardia di Prima categoria.

“Grande prestazione della nostra squadra, che è stata anche suggellata dal risultato e soprattutto dal passaggio del turno in coppa. Faccio i complimenti alla squadra per aver raggiunto il primo obiettivo. Ora non dobbiamo fermarci, ma continuare su questa strada.” Questa le parole con cui il direttore sportivo dell’Esperia Lomazzo, Stefano D’Ulivo, ha commentato l’ottimo risultato ottenuto dai suoi ragazzi nel derby domenicale.

Per la Coppa Lombardia, dunque, Rovellasca- Esperia Lomazzo 0-4; marcatori Caso al 25′ del primo tempo su calcio di rigore; Drago al 30’del secondo tempo anche in questo caso su calcio di rigore; quindi nella ripresa Drago al 35′ e Bancora al 38′.

(foto archivio: Esperia Lomazzo in azione in una precedente gara)

21092020