LIMBIATE – Per quanto riguarda i nuovi contagi da covid, oggi ancora in salita il dato di Limbiate, +2. Mentre restando ai principali centri delle Groane, i numeri di Cesano Maderno sono invariati. In Brianza ancora in aumento sia Monza che Desio e Seregno.

Ecco il quadro, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia ed il dato di ieri se è variato:

Limbiate 231 (229)

Cesano Maderno 264

Negli altri principali centri della Brianza:

Monza 1.254 (1.252)

Desio 360 (358)

Seregno 322 (321)

Lissone 318

Brugherio 302

Vimercate 250 (249)

Giussano 203 (201)

Carate Brianza 200

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: un cartello stradale di Limbiate)

21092020