Coronavirus, il sindaco Campi informa: altro guarito a Gerenzano

GERENZANO – Ancora una persona guarita dal covid a Gerenzano, a dare la buona notizia il sindaco Ivano Campi.

Sono lieto di comunicarvi che in data odierna Ats Insubria mi ha informato della guarigione da coronavirus di un nostro concittadino. Condividiamo la sua gioia e quella dei suoi famigliari!

Riepilogo qui di seguito i dati odierni comunicatimi per vie ufficiali da Ats Insubria, da inizio pandemia:

– 4 persone positive.

– 33 persone guarite.

– 2 persone decedute.

Raccomando l’importanza del rispetto da parte di tutti noi delle norme anti-covid, indossiamo la mascherina, obbligatoria nei luoghi al chiuso, mentre all’aperto è obbligatoria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale (ordinanza regionale numero 604 del 10 settembre 2020, https://www.lombardianotizie.online/ordinanza-10-settembre/).

Laviamoci e disinfettiamoci di frequente le mani e manteniamo comunque le distanze interpersonali di sicurezza.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

21092020