CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Nel Saronnese, +1 oggi a Caronno Pertusella mentre resta ferma Saronno, per quanto riguarda i nuovi contagi.

Ecco il quadro della situazione, tra parentesi il dato di ieri se è cambiato:

Saronno: 259

Caronno Pertusella: 113 (112)

Gerenzano: 36

Cislago: 32

Origgio: 42

Per quanto riguarda i nuovi contagi da covid, oggi ancora in salita il dato di Limbiate, +2. Mentre restando ai principali centri delle Groane, i numeri di Cesano Maderno sono invariati. In Brianza ancora in aumento sia Monza che Desio e Seregno.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e Lecco. Sono 90 i nuovi positivi per una percentuale pari all’0.9 per cento.

In provincia oggi oltre un terzo dei nuovi contagi covid in Lombardia riguardano le province di Varese, Como e Monza Brianza, +36 casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

21092020