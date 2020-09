SARONNO – In questa tornata di elezioni amministrative sono stati 19.302 i saronnesi che hanno già espresso il proprio voto per le elezioni amministrative. Secondo i dati raccolti dall’ufficio elettorale complessivamente si sono recati alle urne 19.302 elettori pari al 62.49%. Per quanto riguarda le comunali erano chiamati alle urne 30.887 saronnesi (14676 maschi e 16211 femmine). Tra questi sono residenti in qualsiasi Stato estero (AIRE) 1437 (779 maschi e 658 femmine). I cittadini comunitari che hanno chiesto di partecipare alle elezioni comunali sono stati 52 (16 maschi e 36 femmine).

Tra le sezioni l’affluenza varia dal 70,98% (sezione della Rodari) e il 42,68% (sezione dell’Ignoto Militi).

Nel 2015, ultima tornata elettorale per la scelta del sindaco e del consiglio comunale, si sono recati alle urne il 55,23% degli aventi diretto ossia 16.904 saronnesi.

Per quanto riguarda il referendum si sono recati alle urne 19.401 saronnesi pari al 66% degli aventi diritto. Per il referendum hanno i requisiti per votare 29.396 elettori (13881 maschi e 15515 femmine)