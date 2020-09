Gerenzano, Cislago, Uboldo e dintorni: pulizia del Parco Mughetti

UBOLDO / GERENZANO / CISLAGO – Il Parco dei Mughetti – di cui fanno parte i Comuni di Uboldo, Origgio, Cerro Maggiore e Gerenzano – in collaborazione con Sistema Olona, Istituto Oikos, Legambiente Lombardia Varese Onlus, organizzano per sabato 26 settembre la pulizia dell’area naturalistica.

Il programma prevede ritrovo alle 14.30 nel piazzale antistante il ristorante Garden, via Dante Alighieri, 998 a Cislago, breve presentazione del progetto “Sistema Olona” e dell’iniziativa “Puliamo il mondo”, poi pulizia del ciglio stradale della via Caravaggio in collaborazione con il Comune di Gerenzano; conclusione alle 17 circa, con distribuzione dei gadget e saluti.