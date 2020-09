Gli studenti di Limbiate hanno invaso il Parco delle Groane

SOLARO / LIMBIATE – Ben 150 studenti studenti di prima media dell’istituto comprensivo “Fratelli Cervi” di Limbiate accompagnati dai loro insegnanti hanno partecipato lo scorso fine settimama alla camminata nel Parco delle Groane partendo dalla limbiatese piazza Tobagi. A scortarli assieme alla polizia locale del Comune di Limbiate ed i volontari della Protezione civile, c’erano anche le nostre Guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane e i volontari del Servizio civile che hanno indicato ai ragazzi il percorso lungo la pista ciclo-pedonale.

Per i giovani, ed anche per i loro accompagnatori, una occasione per una escursione al di fuori dell’ambiente urbano ed alla scoperta delle bellezze naturalistiche che si trovano appena fuori città, comodamente raggiungibili semplicemente facendo una passeggiata nel verde. Insomma, una piccola gita che i ragazzi potranno prossimamente replicare anche in proprio.

(foto: studenti di Limbiate in marcia nelle piste ciclopedonali del Parco delle Groane, che si estende in tutta la zona)

21092020