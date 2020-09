SARONNO – Intesa domenica di gare per il calcio dilettanti. Detto dell’amichevole della Caronnese, persa 2-1 contro il Fiorenzuola; a tenere banco la Coppa Italia con la vittoria dell’Ardor Lazzate sul Mariano in quella di Eccellenza, ed il pari dell’Universal Solaro in quella di Promozione. In Coppa Lombardia successo di Saronno ed Esperia Lomazzo.

Coppa Italia Promozione – Girone 3, 2′ giornata: Valle Olona-Gorla Maggiore 0-4, ha riposato Uboldese. Classifica: Uboldese e Valle Olona 3 punti, Gorla Maggiore 0.

Girone 7, 2′ giornata: Castello Cantù-Universal Solaro 3-3. Classifica: Castello Cantù 4 punti, Universal Solaro 1, Fenegrò 0.

Coppa Lombardia 1′ categoria – Girone 5, 2′ giornata: Fbc Saronno-Lainatese 2-1, Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana 2-1. Classifica: Fbc Saronno e Pro Azzurra Mozzate 6 punti, Lainatese e Barbaiana 0.

Girone 10, 2′ giornata: Rovellasca-Esperia Lomazzo 0-4, Tradate-Guanzatese 1-1. Classifica: Esperia Lomazzo 6 punti, Rovellasca 3, Tradate e Guanzatese 1.

Coppa Lombardia, 2′ categoria – Girone 9, 2′ giornata: Gerenzanese-Sporting Cesate 1-1, Rovellese-Pro Juventute 2-2. Classifica: Sporting Cesate 4 punti, Pro Juventute e Gerenzanese 2, Rovellese 1.

Coppa Italia, 3′ categoria – Girone 7, 2′ giornata: Dal Pozzo-Cogliatese 2-1. Classifica: Dal Pozzo 4 punti, Cogliatese 3, Limbiate 1, Cesano Maderno 0.

In amichevole, successo del Fiorenzuola 2-1 sul campo della Caronnese (serie D).

