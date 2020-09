SARONNO – Si è conclusa la prima settimana di preparazione della nuova stagione per la Pallavolo Saronno. Terminati i lavori, la società biancoblù ha pubblicato un’intervista sui propri canali social al nuovo coach degli amaretti, Igor Galimberti, che ha fatto il punto della situazione dopo i primi allenamenti:

“La settimana si è svolta, come è propria del periodo, all’insegna della preparazione atletica dove abbiamo lavorato sulla forza resistente e sulla prevenzione. In campo abbiamo lavorato con la palla, sulla ripresa della confidenza con la stessa in particolare modo sulla quantità e sui ritmi. Nonostante il grande impegno fisico richiesto e la conseguente naturale stanchezza i ragazzi hanno sempre tenuto un ottimo atteggiamento e si sono resi disponibili a portare a termine, in modo positivo e con attenzione, qualsivoglia proposta. Questo anche verso fine settimana dove la stanchezza inficiava sia sulla prestazione che sulla tenuta mentale. Quindi settimana positiva. La prossima vedrà i carichi e i ritmi ancor più finalizzati. Voto 7,5/8″.