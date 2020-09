SARONNO – Amichevole internazionale per il Fbc Saronno (Prima categoria), che mercoledì 23 affronta alle 20.30 la formazione del Morbio, che partecipa al campionato di Seconda lega svizzera, in Canton Ticino. Un match nato dai buoni rapporti fra i dirigenti delle due società, e che sarà disputato allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi.

Per le norme anti-covid, che anche per le amichevoli prevedono la prevendita online dei biglietti con posto assegnato e nominativo, e le altre restrizioni legate all’emergenza coronarivus, la partita sarà disputata a porte chiuse. Per entrambe le compagini, una occasione di mettersi alla prova in vista dei prossimi incontro dei rispettivi campionato. Il Fbc Saronno è reduce dalla vittoria di domenica scorsa sulla Lainatese in Coppa Lombardia di Prima categoria. Prossimo appuntamento per i saronnesi il debutto in campionato domenica prossima, in casa contro il Portichetto Luisago.

(foto archivio: una fase della gara di domenica scorsa fra Fbc Saronno e Lainatese)

22092020