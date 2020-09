Elezioni comunali Origgio: i risultati in diretta

ORIGGIO – Sono 4 i candidati scesi in campo per guidare il paese per i prossimi 5 anni. Si vota per sostituire il sindaco uscente Mario Ceriani che per motivi personali ha deciso di non correre per il secondo mandato. Qui la diretta di Giulia Ariti



Andrea Azzalin con Promuovere Origgio sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Corsa staccata dal centrodestra per la Lega che ha preferito, sotto la guida del commissionario Alessandro Fagioli, l’alleanza con la Civica sostenendo Evasio Regnicoli. Corre compatto il centrosinistra con una scelta rosa: Origgio Democratica si affida a Sabrina Banfi. Novità di questa tornata, lanciata con un volantini e una pagina facebook dove parlare di idee e contenuti a prescindere dalle ideologie Origgio 2020 civica creata dal candidato sindaco Daniele Ceolin.

Tra i temi caldi della campagna elettorale il futuro e il rilancio del vicino ospedale di Saronno lanciato dall’appello arrivato dal vicino Comasco a fare squadra appena eletti per far sentire maggiormente la voce del territorio. Dai social ai messaggio elettorali sono emerse le diverse priorità dei candidati, che potranno contare su un bilancio solido e senza debiti o mutui.