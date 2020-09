ORIGGIO – Procede a rilento lo spoglio per le amministrative di Origgio: alle 12, quattro dei cinque seggi hanno completato lo spoglio e il conteggio.

I dati non ufficiali segnalano un vantaggio di Evasio Regnico con 1740 voti, candidato di Lega e La Civica di Origgio.

Su 6.494 elettori chiamati alle urne, l’affluenza è stata del 66%. Al secondo posto si posiziona Origgio Democratica con 1149 voti. L’ultimo posto del podio è di Promuovere Origgio con 1036 voti e, infine, Origgio 2020 con 261 voti.

“È difficile capire a cosa puntano, si cosa ragionano le persone all’interno dei seggi. – commenta il candidato Evasio Regnicoli, quando, a metà mattinata, i dati sembravano già essere in suo favore – Noi abbiamo steso un programma particolarmente concreto, ma non è sempre facile far recepire il messaggio. Con esperienze di vita privata e pubblica, sono fiducioso dei risultati.

“Abbiamo – continua – una squadra allenata da anni a scrivere, pubblicare: conosciamo bene il territorio, la macchina comunale; io sono stato assessore per anni. Mi auguro di essere in grado di assumere la responsabilità; è un onere, non solo un onore.”

Nella sua esperienza, il candidato di Lega e La Civica di Origgio ha ricoperto il ruolo di assessore negli anni della Prima Repubblica – ora torna in politica.

“Sono tornato dopo anni e ho trovato la politica peggiorata: c’è meno conoscenza, consapevolezza di come funzionano le cose. C’è molta più improvvisazione: ora è sufficiente un numero di persone in una lista e tutti diventano sindaci o assessori.”

Amare le dichiarazioni di Daniele Ceolin, il candidato della lista civica Origgio 2020, che ha raggiunto poche preferenze da parte della cittadinanza.

“Per l’ennesima volta – asserisce il candidato Ceolin – hanno vinto i partiti: c’era un’alternativa e la gente ha scelto ancora i simboli di partito. Su quattro candidati, due erano di amministrazione precedenti, di cui uno sembra il vincitore. Dispiace per Origgio. La cittadinanza non si merita altre prese in giro, spero che questa volta mantengano le promesse. Noi probabilmente non avremo posto in opposizione, abbiamo fatto il possibile per dare un segnale.”

Più soddisfatti i candidati della lista a sostegno di Sabrina Banfi, candidata di Partito Democratico e Origgio Democratica: un discreto risultato per la quota rosa di Origgio, che occuperà un posto in opposizione.

“È la scelta di un ritorno al passato. – dichiara la candidata Sabrina Banfi – Abbiamo raggiunto un secondo posto con dignità, possiamo dirci soddisfatti. Essere di nuovo in opposizione sarà un segno? Magari lavoriamo bene in opposizione. Ringrazio il mio gruppo e chi ha confidato in noi: magari alcuni rimarranno delusi, ma noi abbiamo provato intensamente.”

(in foto: Ceolin assiste allo spoglio del seggio 3.)