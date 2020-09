Elezioni, Origgio 2020 ringrazia chi è andato alle urne

ORIGGIO – In attesa del risultato elettorale, anche a Origgio domenica e lunedì si è votato oltre che per il referendum costituzionale anche per la nomina del sindaco e del consiglio comunale, la lista civica Origgio 2020 del candidato Daniele Ceolin (foto) ha tenuto “preventivamente” a ringraziare i concittadini, per essersi recati alle urne anche in questo periodo di emergenza covid.

Cari origgesi,

sono state elezioni molto particolari che ricorderemo per le procedure “anti covid” ma anche per la mancanza di quel contatto con la gente, perché dopo il voto si doveva uscire da una parte differente rispetto all’ingresso (come invece non era in passato).

È stato comunque possibile incontrare persone e conoscenti che non vedevo da tempo anche se per pochi istanti. In qualche caso incrociando alcuni sguardi ho intuito anche le intenzioni di voto, perché gli occhi non mentono mai…



Comunque vada, grazie!

Daniele Ceolin