SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del candidato sindaco Pierluigi Gilli, supportato da Con Saronno, Italia Viva, +Europa e Azione.

“In attesa dei dati completi, rileviamo sin d’ora la discreta affermazione delle nostre due liste, anche se, non lo nascondiamo, avevamo aspettative più ampie per il nostro progetto. Tuttavia, ci sembra evidente che i Saronnesi hanno severamente giudicato l’amministrazione uscente che, sebbene partisse avvantaggiata anche per il clima politico nazionale, è ora costretta ad un difficile ballottaggio con un Airoldi indubbiamente rafforzato, dall’esito tutt’altro che scontato, al pari del sorprendente risultato della lista Obiettivo Saronno. Questa sera e nei prossimi giorni analizzeremo con profondità i risultati e valuteremo il da farsi, partendo dalla compatibilità dei programmi e dalla possibilità di dare un concreto nostro apporto. Ovviamente, allo stato, ogni decisione è riservata. Sin d’ora ringraziamo i molti Saronnesi che ci hanno onorato con il loro voto e che hanno dimostrato attenzione all’esperimento di formare un nuovo centro moderato per politico della nostra città”.

(foto d’archivio)

22092020