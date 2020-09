Lista Airoldi: risultato finale, analisi e tutte le preferenze

SARONNO – La nuova lista civica creata a sostegno di Augusto Airoldi è arrivata al 10,32% con 1874 voti un ottimo risultato soprattutto se si considera che si tratta di un debutto assoluto per una civica creata solo pochi mesi fa

Il più votato della lista è stato Laura Succi (116), seguito da Andrea Picozzi (113) e Mattia Cattaneo (100)

[email protected] Candidato voti Mattia Cattaneo 100 Laura Succi 116 Edoardo Bruno Giuseppe Mazzucchelli 40 Miriam Fresc 67 Andrea Picozzi 113 Savina Pogliani 48 Domenico D'Amato detto Mimmo 55 Marina Virgili 60 Riccardo Giannoni 16 Angelo Tettamanzi 51 Antonio Barba 48 Stefano Barcellini 64 Emilio Cristian Basilico 33 Luigi Biffi detto Gigi 46 Noemi Brusciani 10 Roberta Castiglioni 75 Mauro Ceriani 34 Gianluigi De Dionigi 34 Benedetta Franchi 24 Lorenzo Magnoni 17 Fabio Martini 27 Marisa Piuri 46 Andrea Preti 17 Roberto Ruspi 13

Come è stata la campagna elettorale?

Al centro del fuoco incrociato il sindaco uscente Alessandro Fagioli sostenuto dalla sua Lega con gli alleati di sempre Fratelli d’Italia (rafforzata dall’alleanza con Domà nunch), Forza Italia e Saronno al centro. I maldipancia ed i colpi di scena non sono mancati prima e dopo la presentazione delle liste tanto da costringere il centrodestra a rimarcare più volta la volontà di correre unito. Il primo candidato che è stato protagonista di un’intensa campagna elettorale pur nel rispetto delle normative anti covid. Augusto Airoldi, l’ex presidente del consiglio comunale, è sostenuto dal Pd dalla storica lista civica [email protected] che schiera tra gli altri il 94enne partigiano Aurelio Legnani (decano dei candidati) e la nuovissima Airoldi sindaco. Airoldi è stato il più attivo dei candidati con decine di eventi in piazza e nei quartieri con un intenso tour iniziato a luglio. Sorpresa della campagna elettorale la candidatura di Pierluigi Gilli, ex sindaco per due mandati, che punta probabilmente anche su un effetto amarcord per i tempi d’oro della città. A sostenerlo un autentico laboratorio politico ossia la coalizione Italia Viva, Azione! e Più Europa con la civica Con Saronno guidata dal consigliere comunale uscente Francesco Banfi. Corsa solitaria per il Movimento 5 stelle che schiera il determinato Luca Longinotti con una squadra di candidati che punta sui giovani a partire da Valeria Checchi e Luca Mantegazza. Alla mano e spigliato Longinotti è il più giovane dei candidati in corsa con una grande attenzione per l’ambiente. La lista civica indipendente Obiettivo Saronno vera incognita di questa campagna elettorale presenza Novella Ciceroni insegnante unica candidata donna sostenuta da una lista decisamente giovane ed affiatata. Tra le sfide e i temi di Obiettivo Saronno la petizione del rilanciare l’ospedale di Saronno tema su cui, con la scuole e le aree dismesse, si è giocata gran parte della campagna elettorale.