SARONNO – Appuntamento oggi con la Festa del beato, dedicata al beato don Luigi Monti. Questa mattina, 22 settembre, alle 10 è prevista nel Santuario di Padre Monti in via Monti la messa celebrata dal prevosto di Saronno, monsignor Armando Cattaneo; mentre alle 20.30 è in programma la santa messa solenne, che sarà celebrata dal superiore generale della congreazione dei padri concezionisti di Padre Monti, padre Michele Perniola.

Ed a seguire, gelato per tutti.

La congregazione dei “Figli della immacolata concezione” è costituita da 400 religiosi.

Il santuario – sul modello conventuale, ha la facciata prospiciente sul chiostro, mentre all’interno, a forma di croce greca con cupola ottagonale, lo sguardo viene attratto dal Crocifisso e dalla statua del Beato Monti, opere in legno realizzate dall’artista G. Conta. Le vetrate istoriate sono opera di C. Rapp, tra cui spiccano quelle de ‘la carità’ e ‘la missionarietà’ della Congregazione del Beato Monti nel mondo.

(foto: il Santuario di Padre Monti)

22092020