CARONNO PERTUSELLA – I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, affiancati da altri mezzi provenienti da tutta la zona, stanno affrontando un grosso incendio che si è sviluppato questo pomeriggio in un’area industriale abbandonata che si trova alla periferia di Caronno Pertusella.

L’allarme è scattato alle 16 odierne, quando si ha avuto notizia dell’incendio del capannone industriale dismesso. I vigili del fuoco saronnese sono stati i primi ad arrivare, ed ora stanno intervenendo con il supporto di diverse squadre per un incendio presso un attività industriale in disuso. Sul posto sta operando il personale dei distaccamenti di Busto-Gallarate, Saronno ed anche dal comando di Milano. Al momento non si ha notizia di problemi legati al fumo e non risulta che qualcuno si sia fatto del male.

Via Torino è una traversa dell’ex statale Varesina nella zona sud della città, e si trova non lontano dal confine con Garbagnate Milanese.

(foto archivio)

23092020