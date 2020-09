Castiglione Olona, sanificate le scuole post referendum

CASTIGLIONE OLONA – Finite le elezioni, si è già svolta la sanificazione delle aule della scuola media in seguito al referendum. “Le scuole secondarie sono di nuovo pronte a riaccogliere gli studenti” comunica l’Amministrazione comunale di Castiglione Olona.

