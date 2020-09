Ciceroni: “La nostra è stata una campagna contro il centrodestra. Siamo disponibili a parlare con Airoldi”

SARONNO – Parte da un commento sugli ottimi risultati ottenuti al primo turno l’intervista concessa da Novella Ciceroni all’agenzia Dire a cui la saronnese si sbilancia sulle scelte che la coalizione sta valutando in vista del ballottaggio.

“Quest’anno “si respirava una forte aria di cambiamento in città – sottolinea Ciceroni- anche se ancora non e’ abbastanza. Lo zoccolo duro della vecchia politica è rimasto, ci sono molte persone che continuano a votare la Lega. La nostra è stata una campagna contro il centrodestra, ovviamente siamo disponibili a parlare con Airoldi”. Novella continua parlando dei progetti che sono prioritari per la sua lista dalla riqualificazione del quartiere Matteotti a quella di Palazzo Visconti senza trascurare l’ufficio bandi.

Obiettivo Saronno la lista civica viola indipendente con la sua candidata Novella Ciceroni è arrivata al 12,68% con 2302 voti un ottimo risultato soprattutto se si considera che si tratta di un debutto assoluto per una civica creata solo un anno fa. Il più votato della lista è stato Luca Amadio (140), seguito da Luca Davide (131) e Cristiana Dho (118)