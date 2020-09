CARONNO PERTUSELLA / CESANO MADERNO / TRADATE / SARONNO / LIMBIATE – Nella provincia di Varese, sono 13 i nuovi casi di Coronavirus ritrovati oggi – uno di questo è a Saronno. La città sale così a 261 casi da inizio pandemia.

Bene, invece, Tradate, Limbiate, Cesano Maderno e Caronno Pertusella – oggi nessun nuovo caso ha toccato le località.

Ecco i dati dei positivi nelle città dall’inizio della pandemia:

Saronno: 261 (+1)

Caronno Pertusella: 113

Tradate: 140

Limbiate: 233

Cesano Maderno: 266

In Lombardia, nessun decesso, boom di tamponi (22.805) e zero casi a Cremona, Lodi e Sondrio. Alto il numero dei guariti dimessi (119). Sono 196 i nuovi positivi per una percentuale pari allo 0,85%.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

