SARONNO – Il commento di Luca Davide, Obiettivo Saronno, sulla tornata elettorale.

Permettetemi un post politicamente scorretto prima di diventare un “politico” quantomeno corretto.

È stata una grandissima soddisfazione partecipare allo spoglio delle schede come rappresentante di lista per Obiettivo Saronno che ha guadagnato la fiducia di 2302 persone con lo stupore e le facce alienate dei nostri “colleghi” delle altre liste.

Lasciatemi anche il vanto, che di solito non mi appartiene, di essere orgoglioso delle mie 130 preferenze, superando così molti degli attuali e conosciutissimi politici Saronnesi e di alcuni vecchi volponi locali,grazie quindi a chi ha dato fiducia a un ragazzo giovane, probabilmente inesperto ma con tanta voglia di fare, studiare e imparare.

La soddisfazione più grande va però per i voti a OS, ci davano per spacciati, che non saremmo riusciti neanche a creare la lista e ne abbiano creata una con 24 membri tutti validi, tutti scelti dovendo anche evitarne qualcuno (per motivi numerici).

Poi grandi sondaggi, fatti da grandi industruali costati non so quanto ci davano al 5/6 per cento, consiglio a questo noto industriale di investire diversamente i suoi soldi poiché non ci ha azzeccato per niente. Abbiamo raggiunto il 12,68%, un ottimo risultato per una lista civica che ha corso da sola, per la prima volta, mettendo in prima fila tanti ragazzi. Siamo i terzi per coalizione ma anche i terzi per lista (superando così anche grandi partiti nazionali)

Non si può essere insoddisfatti del risultato e ora inizia il grande lavoro 💜

Grazie a Novella Ciceroni, Luca Amadio, Lorella Moiso, Cristiana Dho, Sara Roccabruna, Francesco Porrello, Claudia Stasi, Alessandra Pagani, Lorenzo Puzziferri, Giovannangelo Santoro e soprattutto alle Bimbe Di Fagio che hanno allietato la campagna elettorale regalando grandi sospiri e che se non li cito si offendono