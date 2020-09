SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata da Franco Casali con il bilancio della tornata elettorale.

[email protected] è molto contenta del risultato elettorale raggiunto, sia come coalizione sia come lista. Il 6/7% che abbiamo ottenuto supera il 4,8% del 2015, ottenuto però come movimento politico singolo. Questo significa che, pur in coalizione, la lista ha saputo aumentare il proprio bacino di voti grazie soprattutto al contributo dato dai nuovi attivisti, che si sono spesi per promuovere la nostra visione di città. Un grande grazie agli alleati del Partito Democratico e della Lista Airoldi Sindaco, che ha conseguito un ottimo risultato segno del valore dell’impegno civico.

Il raggiungimento del ballottaggio è però solo il primo passo: serve adesso che tutti coloro che desiderano veramente cambiare questa città e lasciarsi alle spalle il pessimo lustro a guida leghista sostengano Augusto Airoldi nella sfida con Alessandro Fagioli.

Noi ci saremo e invitiamo tutti i saronnesi, anche chi non ha votato al primo turno, a essere con noi.