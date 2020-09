LONATE CEPPINO – Alle elezioni amministrative di Lonate Ceppino ha vinto la Lega. Si è infatti registrato il netto successo della candidata del Carroccio: il 60,34 per cento dei consensi sono infatti andati a Clara Dalla Pozza mentre il 39,66 per cento dei voti alla sua “competitor” civica ovvero Stefania Zanasca; il tutto tolte le schede bianche e nulle.

Il primo dato locale era stato quello di un affluenza decisamente più bassa in confronto all’ultima tornata elettorale risalente ad un solo anno fa, si è passato al 58,77 per cento contro il 63,58 per cento che invece si era registrato nel 2019.

(foto archivio: i cittadini si sono espressi per la nomina del nuovo sindaco di Lonate Ceppino)

23092020