Festa dell’oratorio Regina Pacis: ecco il programma completo

SARONNO – Il 26, 27 e 28 settembre l’oratorio Regina Pacis propone eventi, iniziative e molte possibilità di ritrovo in occasione della festa. Saranno giorni particolari soprattutto in seguito alla grande emergenza che ha visto tutti coinvolti, per questo motivo oltre al divertimento assicurato ci sarà anche il rispetto delle norme di sicurezza anti-covid in modo da poter festeggiare in sicurezza.

Ecco il programma dei tre giorni:

La festa inizia sabato 26 settembre con una cena in compagnia a partire dalle 19.30 per poi continuare in musica con il talent show “Rock in repax” che comincerà alle 20.45.

Il menù per la cena è il seguente:

Panini €2: speck e brie; pomodoro e mozzarella e insalata; crudo e fontina; salame e acciughe; cotto e fontina.

Bibita €1: coca, fanta, sprite, acqua.

Prenotazione entro il 24 settembre mediante whatsapp al 3714428619.

Domenica 27 settembre: appuntamento alle 10.30 per la messa in oratorio; alle 11.45 messa in oratorio solo per i ragazzi del catechismo. Alle 12.30 pizzata tutti insieme; pizza, bibita e dolce a €7 con prenotazione entro il 24 settembre, whatsapp al 3714428619.

Alle 14.30 iniziano invece i giochi a stand in cortile.

Lunedì 28 settembre: messa in ricordo dei collaboratori defunti alle 21.

23092020