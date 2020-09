SARONNO – Scontro a tre nei pressi dell’uscita saronnese della autostrada A9. E’ successo ieri alle 8.30 sulla Lainate-Como-Chiasso. Per cause in fase di accertamento due furgoni e una vettura si sono scontrati. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, nessuno è apparso in gravi condizioni.

Sul luogo del sinistro anche la polizia stradale, con gli agenti che hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi fossero effettuati con la massima sicurezza, e poi hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente, e chiarire le eventuali responsabilità. Sono state anche raccolte le testimonianze delle persone a bordo dei vari mezzi.

(foto: uno dei mezzi incidentati fermo a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Saronno, per la messa in sicurezza della scena del sinistro)

23092020