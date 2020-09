SARONNO – “Siamo molto soddisfatti per gli esiti del primo turno: Augusto Airoldi ha ottenuto un consenso molto ampio e la nostra lista, nata da pochi mesi e presentata alla città nel mese di giugno, ha conseguito un risultato lusinghiero, per il quale ringraziamo gli elettori che ci hanno dato fiducia”.

Inizia così la nota della lista Airoldi firmata da Mattia Cattaneo.

“La lista Airoldi Sindaco, composta da persone impegnate in varie realtà associative e del volontariato saronnese, ha impostato la campagna elettorale sul confronto e la condivisione con i cittadini di proposte e progetti per rilanciare la città, senza indulgere in sterili polemiche. Proseguiremo con questo stile sottolineando fin d’ora l’intenzione di lavorare da subito, se chiamati ad amministrare la città, su due temi che stanno molto a cuore a tutti i saronnesi: la difesa del nostro ospedale, in sinergia con gli altri Comuni e con il Comitato per la difesa dell’Ospedale, e l’impegno per la scuola, sia per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi di competenza del Comune (pre e post scuola e mensa) sia per quanto attiene la costante manutenzione degli edifici.

Con molto piacere rileviamo, infine, che il prossimo consiglio comunale presenterà una composizione nella quale la componente di civismo sarà ampiamente rappresentata, come mai avvenuto in passato; è un fattore molto positivo, perché riteniamo che ciò consentirà al consiglio di lavorare in modo più attento ed efficace ai problemi della città e di instaurare un costante dialogo con i cittadini.