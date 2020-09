SARONNO / TRADATE / GROANE – Nella prima parte della giornata di domani, giovedì 24 settembre, precipitazioni poco probabili. Dalle ore centrali-primo pomeriggio previste precipitazioni sparse a partire dai settori occidentali, in particolare sulla fascia alpina e prealpina, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio-sera, precipitazioni tendenti a divenire diffuse e, in tarda serata, in parte intense: maggiormente insistenti e continue sui settori tra alta pianura e fascia prealpina, con asse di propagazione sudovest-nordest. Nel pomeriggio su Appennino e fascia prealpina, tra 700 e 1500 metri circa, temporanei rinforzi di vento (con velocità medie orarie tra 20-30 chilometri orari) dai quadranti meridionali e orientali.

Venerdì 25 settembre prevista marcata instabilità nella prima parte della giornata, specie su Alpi e Prealpi, con ancora precipitazioni diffuse. Dal pomeriggio-sera precipitazioni in via di esaurimento a partire dai settori occidentali. Zero termico in abbassamento fino a portarsi in giornata su Alpi e Prealpi attorno ai 1800 metri circa. Dalla seconda parte della giornata venti in intensificazione. I dettagli della previsione saranno rivalutati dal Centro funzionale di Regione Lombardia nella mattina di domani.

23092020