SARONNO – Passaggio di testimone al comando carabinieri di via Manzoni: da oggi il comandante della Compagnia, il capitano Pietro Laghezza (foto), è diventato il nuovo comandante del Nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino. Per il momento a guidare la Compagnia è stato chiamato il tenente Sebastiano De Iannello, già comandante della tenenza di Tradate (che rientra nel territorio di competenza della Compagnia saronnese).

Mentre alla fine del mese prossimo dovrebbe insediarsi alla Compagnia di Saronno il capitano Fortunato Suriano, 43 anni, originario della Calabria, ha svolto servizio in passato nella Locride ed attualmente al comando provinciale di La Spezia in Liguria.

Per Laghezza ieri un momento di saluto con il personale nella caserma cittadina: l’ufficiale ha prestato servizio nella città degli amaretti per quattro anni: “Mi resterà per sempre il ricordo di questa esperienza professionale ed anche umana, tanto importante. Mi sono trovato benissimo ed i risultati conseguiti sono stati il frutto di un grande lavoro di squadra. Ai saronnesi dico di “godersi” la loro città, che offre davvero tanto”.

23092020