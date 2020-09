CARONNO PERTUSELLA – E’ stato spento nel giro di circa un’ora l’incendio scoppiato alle 16 in un complesso industriale in disuso alla periferia di Caronno Pertusella, in via Torino (una traversa della ex statale Varesina) dove i vigili del fuoco nel corso del tardo pomeriggio hanno quindi completato il loro lavoro di messa in sicurezza del plesso e, con i carabinieri della stazione di Caronno Pertusella, hanno avviato accertamenti sulle cause dell’accaduto.

A bruciare, creando parecchio fumo, dei residui di carta che erano rimasti nel magazzino, inutilizzato. Le cause dell’incendio, su questo non ci sono dubbi, sono state accidentali. Il materiale bruciato era comunque destinato ad essere smaltito. Nell’immediatezza, ad accorrere sono state le squadre dei pompieri del distaccamento di Saronno con unità provenienti anche dal comando di Busto-Gallarate e dal comando provinciale di Milano.

(foto: due dei mezzi impegnati nelle opere di spegnimento dell’incendio che si è verificato nel pomeriggio alla periferia di Caronno Pertusella)

23092020