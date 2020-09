Calcio serie D, il portiere Angelina alla Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Matteo Angelina è cresciuto tra le fila del Novara e dopo tanti anni nel club piemontese ha trascorso le ultime due stagioni alla Pro Patria. Oggi l’arrivo alla Caronnese che ha il suo nuovo portiere. Ad annunciarlo è la società rossoblù che fa capo al centro sportivo di corso della Vittoria.

L’estremo difensore è pronto a questa nuova sfida ed anzi non nasconde il proprio entusiasmo: “Sono davvero felice di fare parte di questo gruppo, solido e compatto e sono contento di fare parte di questa nuova squadra. Spero di far bene e di mettermi in mostra con prestazioni all’altezza. Mister Roberto Gatti e il suo staff mi hanno fatto un’ottima impressione e non vedo l’ora di iniziare”. rimarca il diretto interessato.

Da parte dei dirigenti del club di Caronno Pertusella, un breve messaggio di incoraggiamento al giocatore: “In bocca al lupo, Matteo!”

(foto: l’ultimo acquisto della Caronnese calcio)

24092020