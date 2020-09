SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della Lega Nord in merito al primo turno delle elezioni amministrative.

Un grande grazie a Saronno ed ai saronnesi.

Il voto di domenica e lunedì ci ha confermati quale primo partito Saronnese, incrementando il numero di voti rispetto a cinque anni fa.

Alessandro Fagioli è risultato il candidato sindaco più votato, a testimonianza della positiva azione amministrativa di questi cinque anni e della fiducia che i saronnesi hanno riposto in lui.

Complimenti vivissimi ad Obiettivo Saronno per la ventata di novità portata nel panorama politico saronnese e per aver saputo concretizzare l’energia ed entusiasmo dei suoi candidati e delle idee proposte.

Ringraziamo i 3888 saronnesi che hanno votato la Lega, i 24 candidati che si sono impegnati per questo primo turno e continuano compatti per il ballottaggio.

Ringraziamo scrutatori e presidenti di seggio che con serietà ed entusiasmo hanno permesso lo svolgimento regolare di queste elezioni nonostante l’emergenza sanitaria.

Invitiamo i saronnesi ad andare a votare per questo ballottaggio: siamo certi che non cambieranno direzione e che al posto di un governo di sinistra riconfermeranno Alessandro Fagioli quale sindaco di Saronno.

