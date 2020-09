LAZZATE – Il nuovo circolo cittadino di Fratelli d’Italia organizza per domenica 27 settembre una giornata di pulizia del territorio. Rinominata Lazzate Pulita, la manifestazione mira ad una pulizia generale del verde e dei bordi delle strade nelle aree del bosco Battù e della nuova tangenzialina in direzione Bregnano. Il ritrovo è fissato alle 8.45 con inizio delle operazioni alle 9 e conclusione alle 13, proprio all’ingresso del Bosco Battù. «Ovviamente invitiamo tutti i cittadini di Lazzate a partecipare – aggiunge Lorella Babetto, consigliera comunale di Fratelli d’Italia – e se volessero unirsi all’iniziativa anche la sindaco e tutti i consiglieri comunali saranno sicuramente i benvenuti». Il circolo di Fratelli d’Italia si è recentemente presentato in piazza in una mattinata in cui sono intervenuti anche il coordinatore provinciale Rosario Mancino ed il consigliere regionale Federico Romani. «Dopo le battaglie in consiglio comunale, Fratelli d’Italia si propone anche sul territorio con quest’iniziativa carica di significato» – chiosa Babetto.

24092020