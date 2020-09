GERENZANO – “Il capitano dei carabinieri Pietro Francesco Laghezza, sotto il cui comando ricade anche il nostro Comune, proprio in questi giorni ha lasciato la Compagnia di Saronno per un nuovo incarico al Nucleo Investigativo di Avellino. Il sindaco Ivano Campi porge, a nome di tutta la cittadinanza, i migliori auguri per la sua nuova esperienza lavorativa”. Lo si legge in una nota dell’Amministrazione civica gerenzanese.

Prosegue il sindaco Campi: “Al capitano Laghezza vanno, inoltre, i ringraziamenti più sinceri per il prezioso lavoro svolto in questi quattro anni, con indubbia disponibilità e professionalità, a beneficio anche della comunità gerenzanese”. Lo stesso Laghezza in passato aveva contribuito a promuovere in paese iniziative, molto apprezzate dai cittadini, per svolgere operazione di sensibilizzazione in particolare contro le “truffe porta a porta”, quelle in cui i malviventi prendono di mira solitamente gli anziani. (foto archivio: il capitano dei carabinieri, Pietro Laghezza, durante un evento pubblico) 25092020