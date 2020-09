SARONNO – La Robur Saronno, impegnata nel settore giovanile Figc, e gli “amatori” della Lokomotiv Saronno hanno deciso di unire le forze, con una fusione. Già esistevano ottimi rapporti di collaborazione ed una condivisione degli spazi del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo.

Ecco il comunicato Loksar.

Ciao a tutti, da tanto tempo non scriviamo nulla. Solo qualche giorno fa vi abbiamo anticipato qualche novità… novità che chi ci segue su Instagram già ha conosciuto. Vi confidiamo che mai come quest’anno siamo stati vicini al mollare tutto.

Il Covid ha cambiato e cambierà fortemente questo sport, in campo e dietro le scrivanie. Le società saranno per forza di cose sempre meno “amatoriali” e sempre più professionistiche indipendentemente dalla categoria di gioco. Perché? Perché ora la responsabilità oggettiva e soggettiva di ognuno di noi e dei presidenti di club, con il rischio contagi, pandemia e focolai diventerà sempre più gravosa per le spalle di società amatoriali costituite da ragazzi…

Avevamo dunque due opzioni:

1) mollare tutto, raccogliere le nostre cose e ricordarci di questi fantastici 10 anni;

2) trovare una soluzione, anche al costo di ingoiare bocconi amari, che ci permettesse di far vivere la Loksar, il nostro gruppo e quello che rappresenta per tante persone, non solo per chi scende in campo.

Il presidente in accordo con tutti i ragazzi quindi, ha deciso di fare un passo indietro, dimettersi da presidente pur continuando nel suo ruolo e procedere alla fusione con il Gs Robur 1919. Quello dunque che è nato 10 anni fa come un progetto autonomo si trasforma oggi in una fusione tra due realtà, una giovane ed amatoriale e una ben strutturata e professionistica.

“Resteremo sempre noi l’anima della Lokomotiv Saronno, manterremo la nostra struttura, i giocatori – quelli che hanno scelto di restare in un momento così difficile per la squadra – e continueremo a vivere il calcio alla nostra maniera”.

Una fusione quindi necessaria per salvare il gruppo e la nostra storia. Da adesso ci chiameremo Ga Robur Lokomotiv Saronno.

Cambia il nome ma non la sostanza!

25092020