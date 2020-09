Ceriano Laghetto, parco “inclusivo” al Giardinone

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto presenterà un progetto per partecipare al bando di Regione Lombardia finalizzato alla realizzazione di parchi “inclusivi”. Con questa definizione si intende identificare un parco che sia realmente accessibile a tutti, in particolare, per quanto riguarda i giochi, questi devono essere utilizzabili in sicurezza da tutti i bambini, indipendentemente dalle loro eventuali difficoltà o limitazioni. Regione Lombardia ha promosso un bando per finanziare progetti presentati dai comuni, con importi variabili, compresi tra i 10.000 e i 30.000, con copertura fino al 95% a fondo perduto.

Nei giorni scorsi è stata approvata in giunta la delibera con cui si punta a “migliorare l’offerta di attrezzature per il gioco all’interno del parco pubblico “Il Giardinone”, considerata la rilevante e apprezzata fruizione da parte di bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età”. Con questo atto amministrativo di indirizzo si è dato mandato agli uffici per predisporre il progetto da inviare a Regione Lombardia per la valutazione e l’ottenimento del finanziamento.

“Anche in questa occasione cercheremo di sfruttare al meglio l’opportunità fornitaci da Regione Lombardia per realizzare un progetto di miglioramento qualitativo delle attrezzature del nostro parco cittadino” commenta il sindaco Roberto Crippa. “Considerata la localizzazione del nostro parco Giardinone, che comprende anche la sede del centro diurno terza età, sarà messo a punto un progetto per creare un ambiente inclusivo non solo per tutti i bambini, compresi quelli con eventuali difficoltà, ma che consenta anche il coinvolgimento di persone anziane con difficoltà motorie e cognitive, puntando a dare vita ad uno spazio speciale in cui il gioco possa essere occasione di superamento di tutte le fragilità” chiosa l’assessore ai Servizi sociali Dante Cattaneo.

